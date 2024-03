Vente privée de maillots de bain Chantelle : l’élégance à la plage

Chantelle fait défiler ses maillots de bain en vente privée. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir un modèle une ou deux pièces à prix léger.

Chantelle

Chantelle est une marque française de lingerie féminine haut de gamme. Lancée en 1949, elle utilise alors les innovations textiles de l’époque pour concevoir « la gaine qui ne remonte pas ».

En 1960, elle développe ses premiers soutiens-gorge. En 2014, Chantelle se met au bain et lance sa première collection balnéaire.

Toujours au top des tendances et des matières, Chantelle propose aujourd’hui des collections complètes de lingerie et bain pour toutes les femmes.

La vente privée de maillots de bain Chantelle

Chantelle dévoile sa collection balnéaire en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour découvrir les lignes de maillots bain et s’offrir un beau modèle à prix léger.

La collection bain Chantelle se compose de maillots élégants adaptés à toutes les silhouettes. Cette vente propose des modèles une pièce et deux pièces en mix and match.

Ces maillots affichent des lignes épurées, agrémentées de quelques détails féminins : nouettes, liserés, gouttes d’eau, volants… En rayon, beaucoup de pièces unies aux coloris sobres, et quelques maillots à imprimés floraux.

On peut faire confiance au savoir-faire à ce spécialiste de la lingerie féminine pour proposer des pièces confortables au maintien parfait.

Coup d’œil à quelques maillots disponibles sur cette vente privée :

Ces maillots de bain sont accompagnés de quelques pièces de beachwear, robes, tuniques et paréos, pour composer le total look Chantelle à la plage.

Tous ces modèles affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de maillots de bain Chantelle est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Cette vente privée Chantelle est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie et bain Chantelle chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

