Vente privée de lunettes Polaroid : solaires et montures optiques

Spécialisée dans la fabrication de verres polarisants, Polaroid nous propose ses lunettes de soleil et montures optiques en vente privée.

On connaissait surtout Polaroid pour ses appareils photo instantanés. 📸

Mais la marque américaine était déjà bien présente dans le domaine de l’optique avec ses lunettes de soleil avant d’évoluer, grâce aux matériaux polarisants, dans le développement photo.

La vente privée de lunettes Polaroid

La vente privée Polaroid nous présente des solaires équipées de verres polarisés, effet miroir, catégorie 2 ou 3 et d’une protection UV 100% efficace.

On choisit parmi des modèles sport et lifestyle aux formes classiques, aviateur, rondes…pour homme et femme

Ces lunettes de soleil sont accompagnées de quelques montures optiques.

Tous ces modèles sont à prix réduits. Les solaires affichent des remises autour de 40% – 50% et les lunettes de vue autour de 80%.

La vente privée de lunettes Polaroid est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 12 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

Profitez rapidement de vos nouvelles lunettes ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour une paire de solaires Polaroid ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Polaroid est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans lunettes de soleil annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr