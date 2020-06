Vente privée Loubsol : lunettes de soleil sport et lifestyle à petits prix

Posted by -

Les beaux jours arrivent, il est temps de protéger efficacement nos yeux ! Loubsol propose une sélection de lunettes de soleil sport et lifestyle à petits prix !



La vente privée de lunettes de soleil Loubsol

Loubsol est une marque française de lunettes de soleil et masques de ski branchée sport.

Son slogan : « L’essentiel c’est ce que vous voyez ».

La marque venue du Jura nous propose en vente privée un grand choix de lunettes de soleil homme et femme pour le sport ou le quotidien.

Rendez-vous chez Private Sport Shop pour s’équiper pour les sorties au grand air sous le soleil !

Cette vente privée Loubsol nous y propose des lunettes aux lignes sportives pour les sports de glisse, le running et le vélo, ainsi que des solaires lifestyle tendance pour tous les moments détente.

Les lunettes de soleil Loubsol sont équipées de verres solaires catégories 3 ou 4, option photochromiques, polarisés ou miroir, et offrent une protection UV optimale de 100%.

Zoom sur quelques solaires aux styles bien différents disponibles sur cette vente privée :

Tous ces modèles sont disponibles à petits prix.

La vente privée de lunettes Loubsol est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au mardi 23 juin 2020.

En ce moment, la livraison est gratuite pour les commandes dès 80 € avec le code promo FREESHIP.

L’offre est valable jusqu’au 21 juin seulement.

