Wiesmann lingerie nous dévoile ses dessous glamour

On peu compter sur ces belles pièces fines et féminines pour mettre en valeur notre silhouette. La marque polonaise de lingerie Wiesmann propose ses collections de jolis dessous en vente privée chez BazarChic.

La vente privée de lingerie Wiesmann

Wiesmann crée des collections de lingerie pour le jour et la nuit. Ses soutiens-gorge, culottes, strings, shortys, porte-jarretelles et nuisettes sont à assortir pour une composer des parures élégantes.

Ses pièces sont ornées de dentelle, broderies élégantes tendance vintage, breloques fantaisie effet bijou. Elles sont disponibles dans un choix de coloris classiques : du noir et du blanc, différentes teintes de bleu, du beige, du corail, du rouge, du bordeaux.

Wiesmann sublime toutes les silhouettes jusqu’aux grandes tailles.

Voici quelques beaux ensembles lingerie disponibles sur cette vente privée Wiesmann :

On file se composer d’élégantes parures glamour à prix sexy.

La vente privée Wiesmann chez BazarChic est ouverte jusqu’au 7 juin 2020.

