Vente privée Valea : lingerie glamour à prix doux

Craquez pour le glamour de ces jolis dessous… Offrez-vous un ensemble élégant et sexy sur cette vente privée de lingerie Valea !

Valea Lingerie

Venue de Bulgarie, Valea suit les modes et les envies pour proposer des lignes de lingerie tendances et raffinées.

La marque mise sur des textiles de haute qualité dans la confection de ses dessous féminins pour allier confort et élégance.

La vente privée Valea

Valea est l’invitée de BazarChic et nous y dévoile sa collection lingerie. Glamour et prix doux sont au rendez-vous de cette vente privée.

Ses belles pièces en tulle décorées de motifs légers, dentelle, jolies broderies fines et florales se déclinent dans un grand choix de coloris : blanc, crème, beige, bleu, noir, marron, rose et rouge.

On se composent des parures élégantes parmi ces soutiens-gorge, tops, guêpières, bodys, porte-jarretelles, culottes classique ou taille haute, shortys et strings.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée

On s’offre ses ensembles glamour, disponibles jusqu’aux grandes tailles, à prix légers.

La vente privée de lingerie Valea est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie Valea ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Valea est terminée ?

Retrouvez un grand choix de pièces de lingerie sur la boutique Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

