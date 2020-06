Vente privée de lingerie Roza : le rendez-vous shopping glamour

Affichez votre côté glamour avec la lingerie Roza ! La marque nous dévoile ses lignes de dessous élégants et raffinés à l’occasion d’une vente privée pleine de sensualité.

La vente privée de lingerie Roza

Roza nous donne rendez-vous sur le site BazarChic pour nous exposer ses jolies pièces de lingerie.

Dentelle et tulle transparent, broderies florales, petits nœuds de satin, plumetis glamour, strass brillants effet bijou, laçage décoratif, s’affichent sur ces dessous pour le jour et la nuit.

Côté coloris, il y en a pour tous les goûts, du noir intense, du blanc et de l’ivoire, du rouge vif et du bordeaux, du rose girly, du bleu ciel et menthe fraîche.

On se compose de belles parures chics et sexy en choisissant parmi ces soutiens-gorge et corsets, tops et caracos, culottes, shorties, tangas et strings, porte-jarretelles, nuisettes…

Voici quelques pièces de lingerie envoûtantes disponibles sur cette vente privée :

Tout est à prix sexy !

La vente privée Roza ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolies pièces de lingerie signées Roza ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de lingerie Roza est terminée ?

Retrouvez les collections féminines et glamour Roza sur La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping lingerie annoncés sur le blog !

