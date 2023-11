Vente privée de lingerie Morgan : les dessous glamour

La plus glamour des marques de mode nous dévoile ses jolis dessous. Faites le plein de belles pièces à prix doux sur cette vente privée de lingerie Morgan !

La vente privée de lingerie Morgan

Morgan est notre boutique de choix pour le shopping de fringues glamour. On aime ses pièces toujours élégantes avec une touche sexy.

C’est sans surprise que l’on craque aussi pour sa collection lingerie !

L’enseigne expose ses pièces chics et légères en vente privée chez Showroomprivé. On fonce profiter des petits prix pour mettre à jour notre tiroir lingerie.

Soutiens-gorge et brassières, shortys, culottes et tanga, caracos, bodys et nuisettes affichent jolis imprimés, fleurs colorées, motifs animaliers, dentelle travaillée, petits nœuds satinés et empiècements en métal doré. Les coupes sont parfaites et il y en a pour toutes les morphos.

On craque pour le style romantique de ses pièces fleuries et le glamour de la dentelle.

Voici quelques belles pièces de lingerie pour le jour et la nuit disponible sur cette vente privée :

Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 50%-60%.

La vente privée de lingerie Morgan est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 6 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la vente privée Morgan ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de lingerie Morgan est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie sur l’e-shop de la marque : morgandetoi.fr

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

