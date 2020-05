Craquez pour la lingerie girly et glam’ signée Kookaï

Le style Kookaï s’affiche sur une collection lingerie ultra féminine. On craque pour ses jolis dessous à prix doux en vente privée !

La vente privée de lingerie Kookaï

Vous aimez Kookaï pour ses looks tendances, féminins et sophistiqués ? Vous allez l’adorer pour ses ensembles lingerie élégants et pleins de détails glamour !

La marque de mode nous dévoile en vente privée de bien jolis dessous. Rendez-vous chez Showroomprivé pour les découvrir !

Lignes douces, dentelle, motifs fantaisie, petits nœuds décoratifs… toute la girlitude Kookaï se retrouve sur ses pièces de lingerie.

La variété des coupes permet de trouver l’ensemble adapté à sa morphologie.

On se compose des parures parmi ses soutiens-gorge, culottes, tangas, shorties. Quelques bodys glamour sont aussi disponibles.

Voici une petite sélection lingerie à retrouver sur cette vente privée Kookaï :

Kookaï nous dévoile aussi sa collection homewear. On se shoppe des nuisettes légères, des chemises de nuit, des combis et pyjamas, des caracos et kimonos.

Les collections Kookaï affichent des remises de plus de 60 %

Ainsi, comptez environ 10 € pour un soutien-gorge, et 5 € pour un bas.

La vente privée de lingerie Kookaï est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 juin 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis dessous Kookaï ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

