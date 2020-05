DnuD nous dévoile ses collections lingerie en vente privée

Douceur et légèreté sont au rendez-vous de cette vente privée de lingerie DnuD. La marque parisienne nous dévoile ses jolis dessous à prix doux.

La vente privée de lingerie DnuD

Contemporain et intemporel. Ainsi se définit le style DnuD.

Je connaissais la marque qui venait présenter ses lignes de maillots de bain en vente privée. Depuis 2017, DnuD a complété son vestiaire balnéaire de dessous élégants, aux allures un brin rétro.

Pour sa collection lingerie, la marque a opté pour des textiles légers, tout en transparence, des couleurs douces et des petits imprimés graphiques.

Voile fin, liserés, petits prints géométriques, motifs ajourés s’affichent sur ses pièces aux lignes épurées.

Cette vente privée nous propose des brassières, des soutiens-gorge aux coupes corbeille, triangle, avec ou sans armature, des culottes classiques ou taille haute, des shortys et strings à assortir.

On se compose de beaux ensembles aux coloris tendances : rose blush, cannelle, moutarde, brique, bordeaux, galet, crème…

Côté taille, la marque propose des pièces du 85A au 100D et du 36 au 44.

La vente privée de lingerie DnuD est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie DnuD ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de lingerie DnuD est terminée ?

Retrouvez toute la collection DnuD sur l’e-shop de la marque.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans lingerie annoncés sur le blog !

