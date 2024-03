Vente privée BOTT : lingerie en dentelle made in France

Mettez un peu de dentelle et de confort dans votre vie ! C’est ce que propose la marque frenchy BOTT avec cette vente privée de lingerie.

BOTT Lingerie

Danielle et Camille ont fondé BOTT en 2020. Leur volonté : proposer des dessous à la fois sexy et confortable, des pièces de lingerie qui révèlent la féminité, qui boostent la confiance et qui apportent du bien-être au quotidien.

Les collection BOTT sont réalisées dans des matières douces, éco-responsables, recyclées et certifiées Oeko-Tex. Elles sont fabriquées dans un atelier de corsetterie à Poitiers.

Et pour la touche sexy et raffinée, la dentelle s’affiche sur toutes ses pièces.

La vente privée de lingerie BOTT

Venez découvrir BOTT et craquez pour sa lingerie à prix doux. La marque française dévoile ses dessous féminins en vente privée.

Rendez-vous chez BazarChic pour shopper les différentes lignes :

First et ses essentiels seconde peau aux lignes épurées,

Teuf et ses dessous au maintien renforcé et ses détails pailletés,

Crush et sa lingerie sophistiquée mixant tulle et dentelle.

La collection lingerie BOTT se compose de soutiens-gorge triangle, brassière, corbeille sans armatures, culottes, strings, tangas et bodys.

Chaque modèle est décliné dans plusieurs coloris tendance : blanc rosé, bleu night, rouge hot, noir shadow, sweet menthe, vert midnight…

Toutes ces pièces sont à prix doux et affichent des réductions autour de 20%.

La vente privée BOTT est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie BOTT ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

