Choisissez votre gourde écolo sur cette vente privée

Oubliez les bouteilles en plastique, optez pour la gourde ! Cette vente privée nous propose une belle sélection de gourdes en métal, verre, bambou, à adoptez et emporter partout !

La vente privée de gourdes

Vous avez toujours une bouteille d’eau sur vous, vous buvez votre café sur le chemin du boulot, vous appréciez une pause de thé dans la journée, vous emportez une bouteille de soda en pique-nique ?

Voici la vente privée qui va vous permettre de consommer vos boissons préférez, où que vous soyez, en version écolo.

Exit la bouteille d’eau en plastique achetée tous les jours, fini le mug de café jetable commandé tous les matins… optez pour la gourde !

Cette vente privée propose plein de modèles adaptés aux différentes boissons chaudes ou froides et différentes occasions :

gourdes en verre avec une jolie housse de transport

gourdes isothermes en métal

infuseurs à thé en verre ou bambou

mugs et verres double paroi

tasses de voyage et lunch-box en fibre de bambou

contenants alimentaires isothermes

Cette vente privée regroupe des marques spécialistes telles que :

Bbbyo

Engagée dans la sauvegarde des océans, la marque australienne affiche le message « Save our oceans » sur ses gourdes et infuseurs.

On craque pour son beau design et ses housses trop canons !

Built

La marque new-yorkaise crée des gourdes « built to last » (conçues pour durer). Son modèle en métal isotherme est ici disponible dans une belle palette de couleurs vives, pastels et métalliques.

Natural Elements

La marque éco-friendly propose des tasses réutilisables et lunch-box réalisées en fibres de bambou.

L’indispensable du pique-nique version écolo dans de jolis coloris.

C’est le moment de s’équiper à petits prix ! Tous ces modèles affichent de belles réductions.

La vente privée de gourdes est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 mai 2020.

