Loisirs enfants : faites le plein de gommettes !

Posted by -

Besoin d’occuper les jeunes enfants pendant ces longues journées ? Optez pour les gommettes ! Cette vente privée en propose de toutes les formes pour tous les styles de créations.

Les gommettes

Les gommettes, c’est un plaisir pour les plus petits et aussi du fun pour les plus grands !

Les tout-petits commencent avec des grosses gommettes colorées aux formes basiques qu’ils collent pour composer des formes, des bonshommes, des maisons… Le top pour développer la créativité tout en faisant travailler la motricité fine !

Les jeunes enfants adorent les stickers animaux !

Pour une activité complète, leur faire dessiner un décor dans lequel ils pourront placer personnages, animaux, fleurs, voitures…

Quant aux plus grands, ils aiment personnaliser leurs livres, cahiers et autres bricoles avec des autocollants sympas.

La vente privée de gommettes

Direction le site de ventes privées Bebeboutik pour faire le plein de gommettes !

On y trouve des gommettes pour tous les styles de créations dans un grand choix de thématiques.

Les gommettes formes

Voici donc dans leur version basiques, les gommettes formes colorées.

Elles sont parfois accompagnées de planches pour composer des tableaux styles mosaïques.

Les stickers thématiques

Animaux, dinosaures, insectes, fleurs, jardin, véhicule et transports, école, cirque… voilà quelques thématiques présentes parmi les stickers disponibles sur cette vente privée. Certains de ces jolis autocollants sont réalisés en feutrines.

Les alphabets autocollants

Les planches de stickers lettres de l’alphabet vont servir à écrire son nom ou ses initiales sur un cahier, des petits messages…

Elles sont parfois accompagnées de planches de chiffres.

Les activités avec les gommettes

Cette vente privée propose aussi des activités à réaliser avec des gommettes comme des visages à composer et des silhouettes à habiller.

Les stickers strass et cabochons

Ici, ça brille et ça pétille ! Ces stickers affichent strass, volumes et facettes pour de magnifiques créations qui brillent : couronnes, bijoux…

Cette vente privée de gommettes est ouverte chez Bebeboutik jusqu’au 3 mai 2020.

J'y vais !

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr