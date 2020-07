Shoppez votre fouta de l’été sur cette vente privée Febronie

Les foutas envahissent les plages mais elles ont aussi leur place en linge de maison. Febronie propose en vente privée des foutas traditionnelles, réalisées dans un textile coton léger et absorbant de grande qualité.

La vente privée de foutas Febronie

Ses modèles à franges, classiques ou nid d’abeille alvéolés, sont disponibles chez BazarChic dans un grand choix de coloris des plus sobres aux plus lumineux et dans une belle variété de motifs rayés blancs, colorés ou métallisés.

Linge de bain, serviette de plage, paréo, plaid, la fouta s’invite partout ! On la retrouve dans la salle de bain en serviette de toilette, dans le salon posée sur le canapé, au bord de la piscine sur le transat ou à la plage.

Zoom sur quelques jolies foutas rayées disponibles en vente privée :

Les foutas Febronie sont vendues à l’unité ou en parures assorties.

Et elles sont toutes à prix doux !

La vente privée Febronie ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 juillet 2020.

