Vente privée JOTT : doudounes à prix doux

Confort et chaleur sont au rendez-vous de cette vente privée JOTT. Toutes les doudounes sont disponibles à prix doux. Venez vous équiper !

Jott (Just Over The Top)

JOTT est une marque française d’habillement spécialisée dans la confection de doudounes.

Elle crée dans son atelier marseillais des modèles innovants et pratiques pour femme, homme et junior.

Le style est basique. La priorité est donnée au confort. Coupe-vent et déperlantes, ces doudounes ont un garnissage duvet et plumes.

Les doudounes JOTT sont déclinées en 4 niveaux de chaleur pour affronter toutes les météos. Côté couleur, on retrouve 8 coloris permanents en plus des nouvelles teintes de saison.

Tous ces modèles sont signés de l’écusson brodé du logo représentant un personnage en doudoune et en scooter.

La vente privée de doudounes JOTT

JOTT déballe ses collections de doudounes légères et moelleuses chez Showroomprivé. Equipez-vous à prix léger pour la marche, la randonnée et toutes vos activités en extérieur.

En rayon, des doudounes matelassées de toutes les couleurs, coupe droite pour homme, coupe cintrée pour femme, avec ou sans manches, à col montant ou à capuche.

Les habitués de la marque marseillaise retrouveront les doudounes femme Cloe et les doudounes homme Nico et Tom.

Coup d’œil à quelques modèles féminins disponibles sur cette vente privée :

Profitez des réductions sur les doudounes JOTT autour de 30% pour vous offrir un beau blouson de saison.

La vente privée JOTT est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 30 octobre 2023.

