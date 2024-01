Vente privée de cosmétiques Institut Claude Bell

Testez l’efficacité des soins Institut Claude Bell en vente privée ! La marque française propose à prix doux ses lignes capillaires, anti-âge et minceur.

Institut Claude Bell

Institut Claude Bell s’est lancée en 1992 pour proposer Hair Bell, une gamme de soins capillaires innovante et efficace pour activer la pousse de cheveux.

La marque française a depuis largement étoffé ses lignes de soins et propose maintenant des cosmétiques de haute qualité pour toutes les problématiques.

Les produits Institut Claude Bell sont développés et fabriqués en France.

La vente privée Institut Claude Bell

Institut Claude Bell présente ses lignes de cosmétiques chez Beauté Privée. Cette vente privée est l’occasion de tester l’efficacité des soins de la marque française.

On y trouve un grand choix de produits et des routines complètes :

soins capillaires : Hair Bell, Hair Force 1, Liss Kératine, et des huiles naturelles (coco, ricin, argan)

: Hair Bell, Hair Force 1, Liss Kératine, et des huiles naturelles (coco, ricin, argan) soins du visage à la vitamine C, bave d’escargot, collagène, acide hyaluronique, crèmes anti-âge et contour des yeux

à la vitamine C, bave d’escargot, collagène, acide hyaluronique, crèmes anti-âge et contour des yeux soins du corps : crèmes amincissantes, compléments alimentaires minceur ventre plat

Tous ces produits affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Claude Bell est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 24 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

