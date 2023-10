Vente privée de bas et collants Gabriella

Gabriella nous dévoile ses bas et collants chics et glamour. Rendez-vous sur cette vente privée pour habiller nos jambes à prix doux.

Les collants Gabriella

Gabriella est une marque polonaise de bas et collants créée en 1996. Leader dans son pays, elle mise sur l’innovation et la créativité pour proposer des collections à la fois confortables et ultra tendance.

La vente privée Gabriella

Gabriella nous propose ici une belle sélection de collants, leggings, bas auto-fixants ou bas et porte-jarretelles, mi-bas et chaussettes.

On aime ses pièces en voile léger ou opaques, aux détails glamour : dentelle, frise, fleurs, pois et plumetis, rayures, résille, motifs effet tattoo…

Ses pièces phares : les collants à motifs bas en trompe l’œil.

Gabriella habille toutes les gambettes et propose aussi sa ligne grandes tailles pour s’adapter à toutes les silhouettes.

Les futures mamans pourront opter pour les collants grossesse Mamma.

Les fillettes aussi vont pouvoir adopter les looks Gabriella avec une collection colorée et pleine de fantaisie avec du rose du fuchsia, du bleu, du gris, du blanc et des motifs ajourés, des imprimés nœuds, cœurs…

La collection Gabriella Erotica, également disponible sur la vente, présente des collants et bas qui assurent confiance et sensualité en situation intime.

On profite des petits prix sur tous ces jolis modèles.

La vente privée Gabriella est ouverte chez BazarChic jusqu’au 12 octobre 2023.

Les collants à avoir dans sa garde-robe

Robes et jupes font partie des indispensables du vestiaire féminin, tout comme les collants qui les accompagnent !

Voici 5 collants à avoir absolument dans votre tiroir à chaussettes :

le collant voile de couleur chair

Je vous l’accorde, ce n’est pas le plus glamour, mais il vous accompagne en toute saison pour sublimer vos jambes.

Adaptée à votre carnation, sa teinte discrète effet jambe nue masque les imperfections de la peau. Certains modèles légèrement scintillants ajouteront une touche de glow, d’autres plus dorés apporteront un effet peau bronzée.

C’est le collant classique par excellence, à enfiler (sans le filer !) en toutes circonstances. Il accompagne notamment les tenues formelles.

Plus résistant que le collant voile, c’est notre allié confort. Il est parfait avec nos robes, jupes et shorts les plus courts. L’hiver, il pourra même se choisir en version « thermique » pour affronter le froid.

It pièce de nos gambettes, le collant fantaisie de pare de plumetis, rayures, chevrons, arabesques, fleurs, motifs léopard… pour apporter du style à la tenue.

Ajoutez du fun ou du peps à vos looks avec une touche de couleur !

Envie d’en savoir plus ? Jetez un œil à tous les collants disponibles.

