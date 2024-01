Vente privée DIM : bas et collants à prix doux

Tata-tata-ta-taaaaaa… Voici les collants DIM qui arrivent en vente privée ! Habiller vos jambes en toutes saisons avec une sélection de modèles plutôt classiques à prix tout doux.

La vente privée de collants DIM

Quand je pense à DIM, c’est inévitable… j’ai tout de suite la musique de la pub dans la tête ! Pas vous ?

Bon, on la garde pour l’ambiance et on fonce faire un tour sur cette vente privée.

DIM nous y dévoile ses incontournables avec les Body Touch, Diam’s, Signature, Style, Dim’Up…

Rendez-vous sur le site BazarChic pour shopper des collants voile ou opaque, classiques, veloutés, brillants, à plumetis, à rayures, à motifs, mais aussi quelques bas auto-fixants et mi-bas.

Côté coloris, on reste dans le basique avec du noir et du nude. C’est élégant et parfait pour le quotidien.

Ces collants sont vendus à l’unité ou par lot de 4 ou 6 pour les fans ou carrément par lot de 12 pour les addicts. Et tous à mini prix ! C’est le moment de faire le plein !

La vente privée de collants DIM est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 janvier 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collants DIM ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée DIM est terminée ?

Retrouvez les collections bas et collants sur l’e-shop DIM.

Jetez aussi un œil aux bons plans collants annoncés sur le blog !

