Vente privée Vans : les chaussures de skate qu’on adore !

Vans, ce sont les indémodables sneakers lifestyle branchées skateboard. Cette vente privée de chaussures Vans nous propose les modèles mythiques de la marque californienne pour toute la famille.

La vente privée de chaussures Vans

C’est chez BazarChic que ça se passe !

On y retrouve les fameuses chaussures de skate modèles SK8-Hi et Sk8-Mid que l’on adore ! Super stylées avec leur coupe montante, leurs chevilles matelassées et la ligne signature de la marque. Elles sont disponibles en version toile, cuir ou velours de cuir, dans un beau choix de coloris.

Et on se shoppe aussi les intemporelles tennis Old Skool, les basiques Era et Authentic, les slip-on Classic en toile unie, rayée, à damier Checkerboard ou à motifs fantaisie, parmi d’autres sneakers sympas, basses ou montantes, baskets et chaussures bateau.

Coup d’oeil à quelques sneakers disponibles sur cette vente privée :

Il y a des modèles pour femme, homme, bébé et enfant, de la pointure 17 à 47. Et ils sont tous à prix réduits.

La vente privée de chaussures Vans est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 décembre 2023.

J'y vais !

Chaussez rapidement vos nouvelles Vans ! BazarChic prévoit l’expédition de votre commande sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures Vans ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Vans est terminée ?

Retrouvez les fringues et chaussures Vans chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…