Vente privée Stuart Weitzman : chaussures de luxe

Mettez une touche de luxe à vos pieds grâce à cette vente privée Stuart Weitzman. La marque américaine présente ses chaussures chics à prix doux.

Stuart Weizman

C’est en 1986 que le styliste américain Stuart Weitzman a lancé sa marque éponyme.

Ses collections de souliers féminins haut de gamme chaussent les stars hollywoodiennes.

Ses égéries du moment : Kate Hudson et Kim Kardashian, en vedette des collections 2022.

La vente privée Stuart Weitzman

La marque new-yorkaise expose ses chaussures de luxe en vente privée. C’est l’occasion de s’offrir une jolie paire de souliers à prix doux.

La collections Stuart Weitzman se compose de chaussures élégantes, d’escarpins à talons fins, de slingbacks, de sandales à talons hauts, moyens ou plats, de mules, spartiates et nu-pieds, de ballerines à bouts pointus, de mocassins et slippers, de boots motardes, chelsea boots et bottines à talons, et de quelques paires de sneakers.

Ces beaux souliers sont confectionnés en cuir lisse, vernis, pailleté, métallisé, texturé, ou en velours de cuir. Ils sont ornés de motifs animaliers, clous décoratifs, perles nacrées…

Coup d’œil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux souliers affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de chaussures Stuart Weitzman est ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 décembre 2023.

