New Balance : les baskets iconiques sont en vente privée

Aussi tendance en mode running qu’à la ville, les chaussures New Balance arrivent en vente privée. Courons vite chez BazarChic profiter des réductions sur les modèles confortables et iconiques signés du fameux N.

La vente privée de chaussures New Balance

New Balance, c’est la marque de chaussures que l’on voit aux pieds de toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. En effet, ses baskets ont fait leurs preuves tant niveau style que niveau confort !

Cette vente privée nous propose un grand choix de modèles de toutes les couleurs pour homme, femme et enfant à prix ultra intéressants !

Les sportifs opteront pour des chaussures performance pour le running, le trail et la randonnée, le training, le fitness, le tennis et des crampons pour le foot, ainsi que quelques pièces de sportswear, T-shirts imprimés du logo de la marque, sweat-shirts et vestes zippées, joggings et sacs de sport.

New Balance offre également de nombreuses baskets lifestyle et sneakers street au design sympa et coloré pour le quotidien. On retrouve aussi les éditions made in UK et made in US.

Zoom sur les sneakers iconiques New Balance 574 Classic, un must have des shoesings masculins et féminins :



Les baskets 574 sont disponibles sur la vente dans différents coloris pour homme et femme à partir de 42 €

La vente privée New Balance est ouverte chez BazarChic jusqu’au 31 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures New Balance ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

