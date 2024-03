Vente privée de chaussures Lola Cruz

Ajoutez une touche de glam’ à vos pieds avec cette vente privée Lola Cruz ! Ses chaussures ultra tendance sont à moitié prix.

Les chaussures Lola Cruz

Maria Jesús Gozalvo a créé Lola Cruz en 2004. Sa volonté : proposer des chaussures féminines chics et tendance.

La marque espagnole dessine des souliers pour le quotidien de la femme active, pour la ville, le travail, les soirées.

Ses collections inspirent la liberté et la féminité.

La vente privée Lola Cruz

Envie de chaussures chics et glamours pour compléter vos looks city ? Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter de réductions sur la collection Lola Cruz.

La marque espagnole expose ses souliers féminins à moitié prix le temps d’une vente privée.

En rayon, des escarpins haut perchés ou kitten heels, des mocassins à plateformes, des bottines à bouts pointus, des santiags à découpes contrastantes, des sandales et mules à talons fins.

Ces chaussures en cuir ou nubuck sont décorées de strass, boucles bijou, couleurs flashy ou métallisées, découpes fantaisie pour un style inimitable.

Coup d’œil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Lola Cruz est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 mars 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Lola Cruz ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Lola Cruz est terminée ?

Retrouvez les chaussures Lola Cruz chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

