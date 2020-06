Osez l’originalité des chaussures Liu Jo en vente privée

Craquez pour le style chic et fantaisie des chaussures Liu Jo ! Cette vente privée nous propose une sélection de modèles extravagants à petits prix.

La vente privée de chaussures Liu Jo

Liu Jo crée des collections de chaussures féminines glamour et ultra sophistiquées.

Des baskets aux escarpins, tous ses modèles affichent des détails précieux et fantaisie.

C’est chez BazarChic que la marque italienne expose sa folle collection. On fonce direct admirer ces beaux souliers !

Ici, point de basiques, que de l’excentrique. Liu Jo se permet toutes les folies.

Strass scintillants effet bijou, cabochons colorés, motifs cloutés, rivets et mosaïque miroir, liserés contrastants, couleurs vernies, métallisées et pailletées, imprimés animaliers, broderies florales, bouquets de plumes légères s’affichent sur des chaussures aux lignes originales.

Le style Liu Jo se porte à plat comme perchée avec ces baskets, chunky sneakers, escarpins à talons fins, larges ou compensés, sandales plates multi brides, mules, chelsea boots et bottines lacées.

Voici une sélection de chaussures disponibles sur cette vente privée :

Alors oui, tous les modèles ne sont pas forcément faciles à porter au quotidien… Mais ils affirment clairement un look !

Donc si c’est votre style, c’est le moment de se faire plaisir car toutes ces chaussures sont proposées avec des remises autour de 50%.

La vente privée de chaussures Liu Jo est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour l’originalité des souliers Liu Jo, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Liu Jo est terminée ?

Retrouvez les collections mode, chaussures et accessoires Liu Jo sur Spartoo.

