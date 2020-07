Ellesse nous chausse sport et tendances à petits prix

Besoin de vous chausser à la cool ? Ellesse propose en vente privée ses chaussures tendances et confortables. Choisissez parmi ses modèles à petits prix !

La vente privée de chaussures Ellesse

Ellesse est la marque italienne de mode sport et casual. Son nom provient des initiales de son créateur, Leonardo Servadio.

Elle arrive en vente privée pour nous présenter une sélection de chaussures lifestyle pour homme et femme. Direction Showroomprivé pour jeter un œil à ses modèles vraiment tendances !

On se chausse détente parmi ces chaussures au style urbain, ces tennis en toile et sneakers classiques, ces baskets aux lignes sportives, ces dad shoes à larges semelles crantées.

Côté coloris, c’est plutôt basique avec du blanc, du noir, un peu de gris et de bleu marine. Certaines chaussures plus fantaisie affichant quelques détails et lacets colorés.

Zoom sur quelques modèles sympas disponibles sur cette vente privée :

Tous les modèles présentés sont en vente au prix de 29,90 € ou 36,90 € !

La vente privée de chaussures Ellesse est ouverte jusqu’au 29 juillet 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les chaussures Ellesse ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Ellesse est terminée ?

Retrouvez les collections mode et chaussures Ellesse sur ASOS.

Jetez aussi un œil aux bons plans sport annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr