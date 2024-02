Vente privée de chaussures Bocage : collection femme et homme

Style et belles matières sont au rendez-vous de cette vente privée Bocage. Les collections de chaussures femme et homme y sont à petits prix.

Bocage

Bocage est une marque de chaussures créée en 1966 dans le Maine-et-Loire.

Sa volonté : proposer des modèles créatifs, confortables, solides et durables.

Le chausseur français mise sur son savoir-faire et les belles matières pour composer des collections élégantes aux détails audacieux.

La vente privée Bocage

Bocage présente ses beaux souliers de saison à prix légers chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion idéale de se chausser tendance en toute circonstance.

On craque sur les lignes parfaites de ces chaussures réalisées en cuir et velours de cuir. Et on se choisit des sandales à talons fins, larges ou compensés, des nu-pieds, mules et tongs pour l’été, des escarpins et slingbacks, des sneakers fantaisie, des derbys, ballerines, slippers et mocassins city.

Coup d’œil à quelques modèles à adopter cet été :

Tous ces beaux souliers affichent autour de 60% de réduction.

La vente privée de chaussures Bocage est ouverte chez BazarChic jusqu’au 4 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures Bocage, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Bocage est terminée ?

Retrouvez les chaussures Bocage chez Place des Tendances.

