Courez vite shopper votre paire de chaussures Asics en vente privée

Visez l’harmonie du corps et de l’esprit avec cette vente privée de chaussures Asics. Et profitez de réduction sur des modèles sport performance et lifestyle pour homme et femme !



La vente privée de chaussures Asics

« Un esprit sain dans un corps sain », telle est la devise de la marque acronyme ASICS (Anima Sana In Coropore Sano), qui nous propose ses chaussures en vente privée. Rendez-vous chez BazarChic pour shopper ses baskets tendances !

Leur petit plus : Les semelles de ces baskets sont équipées des coussins Asics Gel, permettant une bonne absorption des chocs et protégeant ainsi les articulations.

En plus, côté look, elles en jettent ! Leurs couleurs vives et contrastées ne passeront pas inaperçues lors de vos sorties sportives.

Running, training, basket, tennis… à chacun sa paire d’Asics !

Ces chaussures de sport sont accompagnées de sneakers lifestyle pour le quotidien et les moments détente.

Courez vite shopper votre paire à petits prix !

La vente privée de chaussures Asics est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les baskets Asics ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de chaussures Asics est terminée ?

Retrouvez les baskets Asics sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans sport annoncés sur le blog !

