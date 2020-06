Cette vente privée Apologie Paris va nous chausser tendance pour l’été

Succombez au chic et à la fantaisie des chaussures Apologie Paris. Ses beaux souliers sont actuellement à prix doux en vente privée !

La marque Apologie Paris

Apologie crée des collections de chaussures féminines dédiées à la Parisienne joyeuse et enthousiaste. Ses souliers haut de gamme en cuir et velours de cuir sont réalisés en Italie et au Portugal.

Le style est intemporel, les lignes classiques avec un twist tendance.

La vente privée de chaussures Apologie

La marque parisienne expose ses jolis modèles pour toutes les saisons sur le site BazarChic.

On y retrouve une belle sélection de sandales plates à larges brides ou lacées sur la cheville, des mules ouvertes, des sandales à talons fins, larges ou compensés, des escarpins classiques slingback ou à brides, des ballerines et mocassins, des bottines zippées ou lacées.

Et côté détails, la fantaisie est au rendez-vous avec du cuir coloré, texturé effet croco, métallisé doré ou argenté, tressé, des bordures festonnées, des imprimés animaliers, zébrés, léopard ou reptile, des pattes frangées…

Zoom sur quelques modèles sympas pour l’été disponibles sur cette vente privée :

Toutes ses chaussures affichent de folles réductions.

La vente privée Apologie Paris est ouverte chez BazarChic jusqu’au 18 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les beaux souliers Apologie Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Apologie Paris est terminée ?

Retrouvez les chaussures Apologie sur Sarenza.

