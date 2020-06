On se chausse sport avec cette vente privée de chaussures Adidas

Passons notre shoesing en mode sport avec cette vente privée de chaussures Adidas ! On y retrouve une sélection de modèles mythiques de la marque aux trois bandes à prix légers.

La vente privée de chaussures Adidas

Sport ou lifestyle, Adidas arrive en vente privée pour chausser hommes, femmes et enfants, pointure 19 à 46. Et ça se passe chez BazarChic.

On se shoppe des modèles de la ligne Originals, les must have Stan Smith, Superstar, Campus et Gazelle dans leurs versions classiques et fantaisie, mais aussi des NMD, EQT, Samba, Team Court, Americana et les créatives Tubular, Temper, Yung…

Pour le sport, on opte pour des chaussures de running et training Pureboost et Ultraboost, Energy Boost, Adizero et Supernova.

Coup d’œil à quelques chaussures disponibles sur cette vente privée :

Et pour mettre ses pieds au repos ou pour flâner au bord de la piscine, on opte pour une paire d’Adilette, les fameuses claquettes à 3 bandes !

La collection chaussures est complétée de quelques pièces de sportswear pour homme, des T-shirts, maillots et débardeurs, des pantalons de jogging et shorts.

Tout est à prix réduits pendant la vente privée de chaussures Adidas ouverte jusqu’au 11 juin 2020.

