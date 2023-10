Vente privée Shepherd of Sweden : chaussons en peau de mouton

Enveloppez vos pieds de chaleur avec les chaussons Shepherd of Sweden ! Shoppez votre paire à prix doux en vente privée !

Shepherd of Sweden

Créée en 1982 en Suède, Shepherd of Sweden est une marque de chaussons fourrés en peau de mouton véritable.

Elle allie matière naturelle de qualité et design scandinave pour composer des modèles chauds et tendance.

Ces chaussons doux sont fabriqués de façon artisanale en Europe et vendus dans le monde entier.

Le style est sobre et authentique, facile à porter.

La vente privée de chaussons Shepherd of Sweden

La marque suédoise arrive en vente privée pour nous présenter ses modèles phares à prix doux.

Krister est un chausson mixte en peau de mouton épaisse, montant et retourné à la cheville. Il est décoré d’un galon textile sur le dessus et autour de la semelle.

Couvrant bien le pied, c’est un modèle parfait pour l’hiver. Sa semelle en élastomère EVA apporte une bonne souplesse, isolation et adhérence au sol.

Les chaussons Krister sont déclinés en 3 coloris : taupe, cognac et noir.

Ils sont accompagnés de pantoufles, mules et bottes fourrées d’intérieur.

Le tout est proposé à prix doux.

La vente privée Shepherd of Sweden est en cours chez BazarChic jusqu’au 15 janvier 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussons Shepherd of Sweden ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

