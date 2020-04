Ambiance royale et lumineuse avec ces bougies Château de Versailles en vente privée

Posted by -

C’est pas Versailles ici, mais presque ! Le château de Versailles a lancé sa collection de bougies parfumées et diffuseurs d’ambiance aux décors luxueux. Découvrez ses créations à prix légers à l’occasion d’une vente privée.

La vente privée de bougies Château de Versailles

Le célèbre monument historique propose maintenant une expérience sensorielle des lieux au travers d’une ligne senteurs.

Ses produits, bougies parfumées différents formats et diffuseurs d’ambiance à bâtonnets aux fragrances assorties portent les noms des pièces du château de Versailles.

Il y a L’Appartement du Roi au pin des landes, Le Boudoir de la Reine à la rose poudrée, mais aussi le Trianon au jasmin, la Galerie des Glaces à la vanille, la Chapelle Royale à l’encens, le Bureau de Louis XV au cèdre et santal, l’Opéra Royal miel et cannelle, Théâtre d’eau…

Les fragrances sont créées par Made in Paris. La cire des bougies est coulée à la main de façon traditionnelle. Quant aux verrines, elles sont soufflées à la bouche par des verriers, joliment décorées et réutilisables en photophore ou soliflore.

Les produits sont vendus dans une boîte au décor Château de Versailles.

La vente privée de bougies et senteurs est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les luxueuses bougies Château de Versailles ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de bougies Château de Versailles est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans senteurs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.