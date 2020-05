Zeades présente ses collections bijoux en vente privée

Zeades crée des bijoux élégants en acier et cuir, décorés de cristaux scintillants. Découvrez ses collections femme et homme à prix doux en vente privée.

La vente privée de bijoux Zeades

Zeades vient de Monte-Carlo pour nous présenter ses lignes de bijoux modernes et élégants. Rendez-vous sur le site BazarChic pour les découvrir.

La bijouterie monégasque mixe acier inoxydable et cuir italien pour composer des créations originales, chics et colorées.

Les cristaux autrichiens font briller les bijoux haute fantaisie de la collection femme : bagues, boucles d’oreilles puces et pendantes, créoles et contours d’oreilles, bracelets chaînes, joncs et manchettes en cuir, colliers et sautoirs.

Certains bijoux peuvent être assortis pour composer des parures élégantes et sophistiquées.

Zoom sur quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée Zeades :

La collection masculine est quant à elle composée de bracelets en cuir lisse, texturé effet croco, tressé, cousu. Ici, le fermoir est aussi décoratif. Clip ou mousqueton, en acier rhodié, il apporte la touche bijou au bracelet.

La vente privée Zeades est ouverte chez BazarChic jusqu’au 31 mai 2020.

J'y vais !

Chaque bijou est livré dans sa pochette en organza, avec une garantie d’un an sur présentation de la facture BazarChic.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux Zeades ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de bijoux Zeades est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.