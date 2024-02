Vente privée Sonia Rykiel : bijoux créatifs et colorés

Ajoutez la touche finale à vos looks avec ces bijoux créatifs signés Sonia Rykiel. Ils sont tous à prix doux en vente privée !

Sonia Rykiel

C’est à Paris en 1968 que Sonia Rykiel fonde sa marque éponyme. Elle crée une mode féminine parisienne et audacieuse.

Ses spécialités : la maille et les rayures.

Sa pièce phare : le pull surnommé poor boy sweater.

La marque se développe et étend ses collections. Au prêt-à-porter, elle ajoute des accessoires, sacs et bijoux.

La vente privée de bijoux Sonia Rykiel

Le style Sonia Rykiel se retrouve dans une ligne de bijoux élégants et créatifs. Retrouvez une grande sélection de pièces originales à prix doux chez Showroomprivé.

Cette vente privée est l’occasion de s’offrir un bijou de créateur sans se ruiner !

En rayon on admire la collection composée de créations en laiton doré :

bagues serties de cristaux colorés

serties de cristaux colorés bracelets à breloques, bracelets de perles multicolores, bracelet sertis de cristaux scintillants

à breloques, bracelets de perles multicolores, bracelet sertis de cristaux scintillants colliers , chaines avec pendentifs ou médailles, tours de cou de perles ou cristaux, colliers multi-rangs

, chaines avec pendentifs ou médailles, tours de cou de perles ou cristaux, colliers multi-rangs boucles d’oreilles puces et pendantes effet martelé, créoles de perles colorées

Coup d’œil à quelques bijoux disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces créations affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de bijoux Sonia Rykiel est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 26 février 2024 à 8h.

