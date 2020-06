Paris Vendôme expose ses bijoux précieux en vente privée

Par ici les beaux bijoux or et diamants à prix doux ! La joaillerie Paris Vendôme expose ses créations en vente privée. On a déjà les yeux qui pétillent !

La vente privée Paris Vendôme

Paris Vendôme Joaillier crée des bijoux précieux réalisés en or jaune, blanc et rose, sertis de diamants, saphirs, améthystes, émeraudes, rubis, topazes et quartz rose ou ornés de perles de culture.

Sa collection se compose de pièces de joaillerie classiques et intemporelles ainsi que de créations plus modernes aux lignes créatives et mixant les pierres précieuses colorées.

Paris Vendôme a ouvert une vente privée sur le site BazarChic et nous y propose :

des bagues, duos, solitaires, bagues de fiançailles, alliances demi-tour ou tour complet,

des boucles d’oreilles puces et créoles,

des colliers, chaînes et pendentifs,

des bracelets chaînes et joncs.

Zoom sur quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

Chaque bijou est présenté dans son écrin avec son certificat d’authenticité et une garantie d’un an sur présentation de la facture BazarChic.

Profitez de réductions jusqu’à 75% sur ces beaux bijoux.

La vente privée Paris Vendôme est ouverte chez BazarChic jusqu’au 11 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux précieux Paris Vendôme ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

