Vente privée Nilaï Paris : bijoux fins à prix doux

Offrez-vous de jolis bijoux à prix doux ! Nilaï Paris propose ses créations haute fantaisie dorées et colorées en vente privée.

Nilaï Paris

Nilaï est une marque de bijoux créateur inspirée de voyages.

Ses créations sont fines, délicates, dorées à l’or fin 24K. Nilaï mixe les chaînes, les perles et les pierres colorées.

Les bijoux Nilaï sont décorés de breloques fantaisie et de quartz, calcédoine, turquoise, amazonite, agate, grenat, améthyste, jaspe, cornaline, œil de tigre, onyx, nacre, cristaux Swarovski…

Le style Nilaï : des bijoux rock et bohème chic à accumuler.

La vente privée de bijoux Nilaï

La bijouterie parisienne expose sa collection chez Showroomprivé.

On est sous le charme de ses bijoux haute fantaisie, élégants et tendances : colliers et pendentifs, bracelets chaînes, perlés, gourmettes et joncs, boucles d’oreilles et bagues réglables.

Le tout est orné de perles et pierres colorées. Et on retrouve la tendance bijoux de l’été : les coquillages !

Zoom sur quelques jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

La collection bijoux est complétée d’accessoires : paréos étoilés, pochettes, porte-monnaie et trousses.

On profite de réductions autour de 60% pour s’offrir ces jolis créations.

La vente privée de bijoux Nilaï Paris est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 août 2020 à 8h.

