Vente privée Niiki Paris : bijoux audacieux

Niiki Paris

Issue d’une famille de joailliers, Audrey Attia s’inspire de l’Orient et ses pierres précieuses pour concevoir des lignes de bijoux créatifs dans son atelier parisien.

La marque affiche un style affirmé grâce à des pièces audacieuses travaillées.

Les bijoux Niiki sont réalisés en argent ou laiton doré, décorées d’oxyde de zirconium ou de pierres colorées : quartz, jade, amazonite, jaspe, turquoise, labradorite, améthyste…

La vente privée Niiki Paris

La bijouterie parisienne expose ses collections haute fantaisie chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir les bijoux créatifs de la marque à prix légers.

Le style Niiki se retrouve sur ces boucles d’oreilles pendantes, anneaux et larges bagues, colliers et chaines à gros maillons, bracelets, joncs et manchettes.

Zoom sur quelques créations disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Niiki Paris est ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 octobre 2023.

