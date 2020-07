Vente privée Les Divines : bijoux pétillants en argent et pierres naturelles

Accessoirisez vos looks avec les bijoux Les Divines ! La bijouterie parisienne nous propose ses créations pétillantes à petits prix.

Les Divines Paris

Les Divines Paris crée de jolis bijoux féminins en argent 925/1000 aux couleurs éclatantes.

Ses créations sont ornées de pierres naturelles et lumineuses, quartz, saphir, améthyste, émeraude, rubis, grenat, citrine, topaze, tanzanite, labradorite, rhodolite, calcédoine, spinelle, aqua calci, onyx, turquoise, pierre de lune, mais aussi de nacre et de zirconium scintillants.

Son bijou phare : la bague sertie d’une pierre colorée, à porter en superposition.

La vente privée de bijoux Les Divines

La bijouterie parisienne vient exposer ses trésors en vente privée chez Showroomprivé.

On y retrouve ses magnifiques bagues bien sûr, mais aussi des boucles d’oreilles puces, pendantes et créoles, des bracelets fins et des colliers à pendentifs et multi-rangs.

Zoom sur quelques jolies bagues disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux sont présentés à petits prix ! Ils affichent des remises autour de -70%.

La vente privée Les Divines est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 juillet 2020 à 8h.

