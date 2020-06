Craquez pour le style hippie-chic des bijoux La Chiquita en vente privée

Et si on ajoutait de la couleur et une touche hippie-chic à nos looks cette saison ? C’est justement ce que propose La Chiquita. La marque nous présente en vente privée ses lignes de bijoux fantaisie et colorés à petits prix.

La vente privée de bijoux La Chiquita

Direction le site de ventes privées BazarChic pour en prendre plein les yeux et s’offrir ces jolies créations.

Pierres fantaisie, perles colorées, cabochons, pompons, strass brillants, breloques et charms, estampes ciselées, plumes légères, galons brodés ethniques décorent les bijoux La Chiquita.

On les porte en version plastrons tendance tribale, colliers et longs sautoirs, pendentifs originaux, bracelets multi-rangs boho, joncs et larges manchettes en métal, bagues, créoles et boucles d’oreilles pendantes.

Voici quelques trésors disponibles sur cette vente privée La Chiquita :

En plein dans la tendance bohème chic, ces bijoux au style affirmé vont apporter la touche finale à nos tenues.

Ils sont tous à petits prix. Les remises affichées oscillent autour de 70% !

La vente privée La Chiquita ouverte chez BazarChic jusqu’au 9 juin 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux fantaisie La Chiquita ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

