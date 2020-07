Craquez pour les bijoux Jovelli en argent et pierres naturelles à petits prix

Faites pétiller vos looks avec cette vente privée de bijoux Jovelli ! Venez composer de jolies parures scintillantes à petits prix.

La vente privée de bijoux Jovelli

Jovelli crée des bijoux fins en argent et argent plaqué or, sertis de pierres naturelles.

La marque expose ses créations chez BazarChic à l’occasion d’une vente privée.

C’est l’occasion de s’offrir de jolis bijoux à prix doux.

La collection Jovelli se compose de bagues et anneaux multi-rangs, de boucles d’oreilles puces, pendantes et créoles, de bracelets chaînes, de colliers et pendentifs.

Le tout est orné de pierres de toutes les couleurs : pierres naturelles de toutes les couleurs : quartz, aventurine, topaze, citrine, améthyste, labradorite, calcédoine, agate, lapis…

Cela en fait des bijoux pétillants pour agrémenter élégamment toutes les tenues !

Il est possible de les assortir pour composer des parures.

Voici quelques créations disponibles sur cette vente privée :

Ces bijoux sont livrés dans leur pochon avec une garantie d’un an sur présentation de la facture BazarChic.

Toute la collection est à petit prix. Ces bijoux affichent des remises autour de 70%.

La vente privée de bijoux Jovelli est ouverte chez BazarChic jusqu’au 12 juillet 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez les jolis bijoux Jovelli ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

