Offrez-vous un bijou précieux à prix doux sur cette vente privée Guérin

Inspiré par les fleurs et leurs couleurs, Guérin crée des bijoux précieux, ornés de pierres, avec une touche de fantaisie. Sa collection joaillerie est exposée à prix doux le temps d’une vente privée.



La vente privée de bijoux Guérin

Envie de vous faire plaisir ou d’offrir un joli bijou sans vous ruiner ? Direction le site Showroomprivé pour trouver le cadeau qu’il vous faut.

Saphirs de toutes les couleurs, topaze, agate, amazonite, grenat, pierre de lune, citrine, turquoise, quartz et diamants scintillants font briller les créations Guérin Joaillerie.

Ces bijoux précieux sont réalisés en argent, or jaune, blanc ou rose. Le design est sobre et élégant, le style est moderne et les formes minimalistes.

La collection femme est composée de :

bagues, solitaires et alliances pour les futures mariées,

boucles d'oreilles puces, créoles et pendantes,

bracelets chaîne, cordon, bracelets à maillons et joncs,

colliers fins et pendentifs.

Zoom que quelques jolies bagues disponibles sur cette vente privée :

Vous avez un doute sur votre taille de bague ? Showroomprivé propose un baguier à télécharger. Il vous suffit de l’imprimer à l’échelle pour pouvoir mesurer la taille de vos bagues actuelles et choisir la taille qui correspond.

La vente privée de bijoux Guérin est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 29 mai 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux précieux Guérin ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Guérin est terminée ?

