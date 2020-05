Vente privée de bijoux Etam : plein de fantaisie à petits prix

Quoi de mieux que de beaux bijoux fantaisie pour faire pétiller toutes nos tenues ? Et c’est justement ce que nous propose Etam en ce moment : une vente privée de bijoux !

Les bijoux Etam

On connait surtout Etam pour ses collections toutes féminines de mode et de lingerie. Mais l’enseigne a toujours plus de jolies choses à nous faire partager !

On découvre la ligne bijoux à prix doux chez Showroomprivé.

Élégants, les bijoux Etam affichent perles et breloques créatives, strass scintillants, plumes légères, pompons colorés…

Les lignes se déclinent en colliers et sautoirs, bracelets, joncs et manchettes, chaînes de cheville, bagues, boucles d’oreilles pendantes, créoles, puces et contours d’oreilles. Ces bijoux sont vendus à l’unités ou en lots et peuvent être assortis pour composer une jolie parure.

Zoom sur quelques petits trésors que j’adore :

Et pour les cheveux : des serre-tête, des bandeaux et headbands, des élastiques classiques ou spirales et des chouchous, des pinces et barrettes fantaisie.

Reste à choisir parmi tous ces jolis bijoux…

Plastron ethnique, pendentif romantique, collier baroque ou sautoir bohème ?

Et pourquoi pas tous ?! Puisque ces bijoux sont à tout petits prix, on ne va pas se ruiner !

La vente privée de bijoux Etam est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 8 mai 2020 à 8h.

Pour 5 articles achetés, le 6ème est offert avec le code promo ETAM6.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolis bijoux, bracelets, colliers Etam ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de bijoux Etam est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr