Vente privée de bijoux Earcandy : boucles d’oreilles et piercings

Faites briller vos looks jusqu’à vos oreilles avec cette vente privée Earcandy ! La bijouterie propose ses boucles et piercings à petits prix.

Earcandy single earring

Créée à Madrid en 2020, Earcandy est une bijouterie spécialisée dans les bijoux d’oreilles.

Elle propose des créations pétillantes à combiner pour un total look précieux à vos oreilles.

Sa collection se compose de boucles d’oreilles, bijoux pour piercings d’oreilles et earcuffs.

Les bijoux Earcandy sont fabriqués en argent, plaqué or, et ornés de zircons scintillants et multicolores.

La vente privée Earcandy

La jeune marque espagnole vient présenter ses jolies créations en vente privée. Rendez-vous chez Showroomprivé pour découvrir toutes les façons de porter les bijoux Earcandy.

Craquez pour ses boucles d’oreilles et composer des looks assortis avec ces boucles d’oreilles individuelles, pendantes, grimpantes, puces, créoles, piercings tragus et cartilage, earcuffs…

Elles sont vendues à l’unité ou en paires asymétriques, à mixer pour créer un style unique.

Toutes les boucles d’oreilles sont à petits prix et affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de bijoux Earcandy est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 13 janvier 2024 à 8h.

