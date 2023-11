Vente privée de bijoux Côme : créations bohèmes

Accessoirisez tous vos looks bohèmes grâce à cette vente privée de bijoux Côme. Plein de trésors tendances à s’offrir à prix doux !

Les bijoux Côme

Côme est une marque parisienne de bijoux bohèmes au féminin. Elle propose des créations modernes mixant style raffiné, détails et ornements.

Fantaisie et couleurs sont au rendez-vous avec des perles, breloques, médailles, et pierres fines : jade, aventurine, amazonite, labradorite, turquoise, œil de tigre…

La vente privée Côme

L’atelier Côme expose ses collections chez Beauté Privée. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir de jolis bijoux dorés au style bohème, à prix légers.

Les créations de la bijouterie Côme se déclinent en :

bagues ajustables pour convenir à toutes les tailles de doigt

ajustables pour convenir à toutes les tailles de doigt boucles d’oreilles puces, créoles et pendantes

puces, créoles et pendantes colliers simples ou multi rangs, composée de chaînes à maille fantaisie et pendentifs

simples ou multi rangs, composée de chaînes à maille fantaisie et pendentifs bracelets chaîne à pampilles ou perles, et joncs

chaîne à pampilles ou perles, et joncs accessoires cheveux, pinces et barrettes

Le tout est réalisé avec finesse en laiton doré.

Plein phares sur quelques magnifiques bijoux disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces créations sont présentées à petits prix et affichent des réductions autour de 85%. Les bijoux seront livrés dans leur pochon.

La vente privée de bijoux Côme est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 24 novembre 2023.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux Côme ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

