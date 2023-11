Vente privée Argelouse : bijoux dorés et émaillés

Craquez pour les créations Argelouse et ses iconiques joncs Amoks à l’occasion de cette vente privée ! Tous les bijoux sont à prix doux.

Les bijoux Argelouse

Margot Falcy a créé sa marque de bijoux dans la région de Bordeaux. Elle lui a donné le nom d’Argelouse, village landais où elle passait ses vacances.

Ses créations originales, inspirées de voyages, affichent un style affirmé, authentique et bohème.

Les bijoux Argelouse sont réalisés en laiton doré à l’or fin et ornés d’émail coloré, perles et pierres semi-précieuses.

Ses pièces phares : les bracelets Amoks, des joncs émaillés articulés. Ils sont déclinés à l’infini dans avec de nouveaux motifs et coloris.

La vente privée Argelouse

Argelouse vient exposer sa collection bijoux chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de découvrir ces créations audacieuses et de s’offrir de jolis bijoux à prix doux.

On y retrouve les pièces phares de la marque, les joncs Amoks décorés de serpents, plantes et fruits, épis, motifs géométriques, éventails, yeux, cachemire ou simplement uni.

Avec ceci, des bracelets et manchettes, des colliers, chaines fantaisie, pendentifs et médailles, des boucles d’oreilles, quelques bagues et barrettes à cheveux.

Toute la collection affiche des réductions autour de 50%.

La vente privée de bijoux Argelouse est ouverte chez BazarChic jusqu’au 13 novembre 2023.

