Vente privée Darjeeling : lingerie de jour et de nuit à prix sexy

L’enseigne française de lingerie féminine Darjeeling ouvre chez Showroomprivé une vente privée des plus glamours. Lingerie de jour et de nuit, homewear et maillots de bain y sont présentés à petits prix. On fonce !

La vente privée Darjeeling

Au rendez-vous, de belles parures à composer avec de jolis dessous délicatement ornés de dentelle ! Soutiens-gorge et brassières, bodys et caracos, culottes, tangas, shortys et strings, bodys, guêpières et porte-jarretelles défilent sous nos yeux en toute légèreté.

Ces pièces élégantes sont accompagnées de lingerie de nuit et de homewear plein de douceur. On craque pour ces petites nuisettes en voile brodé ou satinées, ces pyjamas 2 pièces douillets, ces kimonos et peignoirs, ces tenues d’intérieur confortables, robes, combis cocooning et ensembles à composer parmi ces T-shirts et débardeurs, pantalons et leggings, shorts, sweats et vestes.

Voici quelques jolies pièces de lingerie à shopper à prix doux sur cette vente privée :

Et pour annoncer les beaux jours, Darjeeling nous propose aussi sa ligne bain.

On se compose notre maillot de bain de l’été parmi ces hauts triangle, bandeau, brassières et ces slips, culottes à nouettes et shortys.

On fonce s’offrir des pièces de lingerie à petits prix !

La vente privée Darjeeling chez Showroomprivé jusqu’au 19 juin 2020 à 8h.

Impatiente de recevoir vos jolis dessous ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide de votre commande.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la jolie lingerie signée Darjeeling ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site !

