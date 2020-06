Danity nous ouvre les portes de son dressing romantique en vente privée

Entrez dans l’univers mode ultra féminin et romantique Danity et craquez pour ses jolies robes, blouses et pièces de lingerie délicates à prix léger en vente privée.

La vente privée Danity

Danity Paris nous plonge un monde doux et poétique. La marque nous dévoile en vente privée ses jolies collections féminines pleines de romantisme qui inspirent la sérénité. Elle habille la femme coquette à prix doux chez Showroomprivé.

On s’émerveille devant les robes légères et raffinées en dentelle délicate, en guipure, en tulle transparent ou à plumetis, les robes longues bohèmes en voile à fleurs brodées, à froufrous et à volants, les mini-robes glitter à sequins, et les robes moulantes super glamour.

Zoom sur quelques jolies robes chics aux détails girly disponibles sur cette vente privée :

Ces robes sont accompagnées de tops tout aussi magnifiques, de caracos satinés à décolleté bordé de dentelle noire, de blouses en voile léger, de chemisiers au style preppy, de bustiers à motifs colorés, de jupes en suédine à franges tendance amérindienne, de pantalons wide legs et jupes à fleurs, de bodys et ensembles lingerie sexy en dentelle.

Toutes ces pièces sont à petits prix et affichent des remises autour de 70%.

La vente privée Danity est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 27 juin 2020 à 8h.

