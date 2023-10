Vente privée Dammann Frères : thés et infusions

C’est un rendez-vous plein d’exotisme et de finesse qui nous attend avec la vente privée de thés Dammann Frères, et l’occasion de tester ses saveurs à prix doux.

Dammann Frères

Fondée en 1825, Damman Frères est maintenant entre les mains de la famille Jumeau-Lafond depuis 3 générations.

La maison de thé française sélectionne les plantations pour leur qualité supérieure et leurs notes aromatiques uniques.

Installée à Dreux en Eure-et-Loir, Dammann trie les récoltes, mélange plantes, fleurs et saveurs, aromatise aux huiles essentielles pour composer des thés d’exception.

La vente privée Dammann Frères

Dammann Frères ouvre sa boutique éphémère chez BazarChic le temps d’une vente événementielle, qui va ravir les amateurs de thé.

La marque nous présente ses variétés de thé vert, thé noir, Darjeeling, Rooibos, Ceylan, parfumés aux saveurs florales, fruitées et gourmandes.

Pour une consommation au quotidien, optez pour des boîtes de sachets cristal, ou des boîtes métal de thé en vrac à utiliser avec une boule à thé à plonger dans la tasse d’eau bouillante ou un mug infuseur.

Pour offrir, choisissez un beau coffret aux multiple saveurs.

En plus d’un grand choix de thés, Dammann Frères propose également la vaisselle et les accessoires pour les préparer et les déguster : théières traditionnelles ou originales, en fonte ou porcelaine, boules à thé, bouteilles isothermes.

Thés et accessoires sont proposés à prix réduits.

La vente privée Dammann Frères est ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Goûtez les thés Dammann Frères ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Dammann Frères est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans thé et épicerie annoncés sur le blog.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…