Vente privée Damart : mode, homewear et Thermolactyl

Reconnue pour le confort de ses vêtements et la chaleur de ses pièces en Thermolactyl, Damart arrive en vente privée pour nous proposer sa collection toute féminine à prix doux.

Damart

Damart est une enseigne française de vente de vêtements par correspondance lancée en 1953.

Installée dans le nord de la France, la marque allie tendance et technicité pour créer une mode agréables à porter.

Le textile Thermolactyl et son célèbre slogan : « Froid, moi ? Jamais. » ont fait son succès.

Aujourd’hui elle lance le textile Climatyl qui compose une ligne de vêtements confortable à porter sous le soleil.

La vente privée Damart

Damart présente chez Showroomprivé des collections de prêt-à-porter classiques, au style intemporel au féminin, ainsi que quelques pièces pour homme et enfant.

En rayon, des T-shirts et hauts Thermolactyl, de jolies blouses et chemises imprimées, des robes et jupes city, des pantalons de toutes les couleurs, des pulls et gilets, des blazers et vestes, des doudounes et manteaux, des tenues de sport.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection prêt-à-porter est complétée de chaussures confortables.

Damart propose également quelques pièces de lingerie, soutiens-gorge, culottes, bas et collants, du homewear bien chaud, des tenues d’intérieur et chaussons.

C’est une mode douce pour tous les jours que l’on se shoppe à petits prix.

La vente privée Damart est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 29 novembre 2023 à 8h.

