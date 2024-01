Vente privée Cyrillus : collections femme homme enfant

Douceur et élégance sont au rendez-vous de cette vente privée Cyrillus. La marque française propose ses collections mode et maison à prix légers.

Cyrillus

Danielle Telinge créée Cyrillus en 1977 pour proposer de beaux vêtements classiques pour ses enfants.

La marque s’inspire des grandes maisons de mode, confectionnant dans des tissus haut de gamme des pièces élégantes aux lignes structurées.

Les collections s’étoffent et se diversifient. Cyrillus habille maintenant toute la famille version chic.

Le style est classique, sobre, un brin bcbg.

La vente privée Cyrillus

Cyrillus, c’est la marque qu’on adore retrouver en vente privée ! On aime son style élégant et on y shoppe toujours de belles choses pour toute la femme, homme, bébé et enfant.

Alors direction le site BazarChic pour profiter des petits prix sur les collections mode et maison !

On y choisit des basiques élégants, des pièces plus sophistiquées et joliment twistées, des chaussures et des accessoires de mode pour toute la famille. Voici donc une nouvelle occasion de remplir les petits et grands dressings à prix tout doux.

Zoom sur quelques pièces de mode femme disponibles sur cette vente privée :

Le tout affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Cyrillus est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 janvier 2024.

Cette vente privée Cyrillus est terminée ?

Retrouvez toute l’année les collections mode pour toute la famille sur la boutique en ligne Cyrillus.

