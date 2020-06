Les baumes à lèvres parfumés Crazy Rumors arrivent en vente privée

Posted by -

La rumeur est sur toutes les lèvres ! Crazy Rumors propose ses baumes à lèvres vegan et parfumés à petits prix en vente privée.

Les baumes à lèvres Crazy Rumors

Crazy Rumors est une marque américaine de baumes à lèvres 100% naturels, certifiés vegan et cruelty free.

Sa particularité : des parfums incroyables !

En effet, Crazy Rumors propose une grande variété de baumes aromatisés qui vont faire craquer les plus gourmands d’entre vous !

Fruits, plantes, épices, cocktails… choisissez le parfum qui vous accompagnera et vous mettra de bonne humeur ! 🙂

La vente privée Crazy Rumors

Venez tester une sélection de baumes à lèvres naturels et originaux ! Crazy Rumors est en ce moment l’invitée de Private Green, le site de ventes privées écolo.

Elle nous y dévoile ses sticks aux parfums étonnants et gourmands : orange, pamplemousse rose, café, piña colada, myrtille citron, banana split, menthe citronelle, peppermint, bergamote…

Riches en beurre de karité bio, ces soins nourrissent et protègent les lèvres.

La composition naturelle en fait le stick parfait pour toute la famille !

Ces baumes à lèvres parfumés sont vendus par lot de 2 identiques ou par assortiment de 3 parfums variés.

Ils affichent tous des remises de 45%. On en profite pour tester ces sticks à lèvres aromatisés !

La vente privée Crazy Rumors est ouverte chez Private Green jusqu’au 1er juillet 2020.

Alors, quels parfums allez-vous choisir ?

Cette vente privée Crazy Rumors est terminée ?

Retrouvez ces baumes à lèvres dans un grand choix de parfums sur la boutique Crazy Rumors Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

