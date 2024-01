Vente privée Couleur Caramel : maquillage bio

Ingrédients d’origine naturelle et teintes subtiles, Couleur Caramel arrive en vente privée. Craquez pour cette jolie marque de maquillage bio !

Couleur Caramel

Voilà un nom gourmand aux notes sucrées pour cette marque qui mise sur le naturel.

Couleur Caramel est une marque française présente sur le créneau du maquillage bio version pro. Lancée en 2002, elle propose des produits certifiés et formulés avec des ingrédients naturels et issus de l’agriculture biologique. Les packagings sont éco-conçus en bois d’érable FSC et de en bioplastique 100% biodégradable.

La vente privée Couleur Caramel

Habituée des instituts de beauté, Couleur Caramel vient nous proposer ses produits de maquillage chez Showroomprivé. Rendez-vous sur cette vente privée pour profiter des petits prix sur une belle sélection make up :

pour le regard avec des mascaras, crayons yeux, eyeliners, gel teinté sourcils, fards à paupières, palettes et recharges

avec des mascaras, crayons yeux, eyeliners, gel teinté sourcils, fards à paupières, palettes et recharges pour le teint avec une base sublimatrice, une BB Crème, des fonds de teint, du blush, des palettes teint et contouring

avec une base sublimatrice, une BB Crème, des fonds de teint, du blush, des palettes teint et contouring pour la bouche avec du baume, du rouge à lèvres, du gloss et des crayons

avec du baume, du rouge à lèvres, du gloss et des crayons pour la manucure avec des vernis à ongles aux couleurs intenses, nacrées, pailletées

Tous ces produits de maquillage sont accompagnés de pinceaux et de quelques soins visage, élixir de beauté, gelée corporelle, eau et huile démaquillantes.

Profitez de réductions autour de 60% pour vous offrir ces produits bio à prix tout doux.

La vente privée Couleur Caramel est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 23 janvier 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le maquillage bio Couleur Caramel ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Couleur Caramel est terminée ?

Retrouvez les produits de maquillage Couleur Caramel chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans maquillage annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

A lire aussi sur Shopping Addict :

Maquillage bio et naturel : la tendance beauté green

La tendance beauté est au certifié bio. Passez au maquillage bio et naturel : identifiez les labels et choisissez les bons produits.

Lire l'article

J’aime ça : J’aime chargement…