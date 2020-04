Vente privée Coton du Monde : la mode hippie à petits prix

Coton du Monde crée des vêtements et accessoires féminins en plein dans la tendance bohème. Les collections hippies et fantaisie pour femme et fille sont à petits prix en vente privée.

La vente privée Coton du Monde

La collection Coton du Monde se compose de fringues confortables en coton au style boho, joyeusement décorées de petits motifs ou larges imprimés de toutes les couleurs.

Rendez-vous chez Showroomprivé pour se shopper des pièces de la collection à prix doux : robes originales, courtes ou longues, jupes, combinaisons et combi-shorts, tops, blouses et tuniques, sarouels et pantalons casual, affichent coupes originales, couleurs vives, motifs floraux, teintures tie and dye follement hippie, broderies d’inspiration ethnique…

Zoom sur quelques pièces sympas et légères pour l’été :

La collection mode est complétée quelques paires de chaussures, sandales compensées multi-brides fantaisie.

Cet été, on adopte le look détente et bohème ! 🌸

Tout est à petits prix ! Showroomprivé affiche des remises jusqu’à -75%

La vente privée Coton du Monde est ouverte jusqu’au 25 avril 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection bohème Coton du Monde ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Coton du Monde est terminée ?

Retrouvez toute la collection Coton du Monde sur son e-shop : https://www.cotondumonde.com.

